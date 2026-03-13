جزويت القاهرة يستضيف أمسية إنشادية لفرقة «غرام» لفنون الدوران والإنشاد

استضافت جمعية النهضة العلمية والثقافية – جزويت القاهرة أمسية إنشادية مميزة أحيتها فرقة «غرام» لفنون الدوران والإنشاد، وذلك على مسرح ستوديو ناصيبيان وسط حضور من محبي فنون الإنشاد والتراث الصوفي.

وقدمت الفرقة خلال الأمسية فقرات من فن المولوية قدمتها الفنانة أفنان شاهر، والتي أضفت أجواء روحانية مميزة على الحفل، بمصاحبة المطربة روڤان التي قدمت مجموعة من الأغاني من التراث المصري.

كما شارك في الأمسية المداح صبري سالم، مقدمًا باقة من الابتهالات والإنشاد الديني، في ليلة جمعت بين روحانية الشهر الكريم وفن الإنشاد الصوفي، في إطار حرص جمعية النهضة العلمية والثقافية – جزويت القاهرة على تقديم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة خلال شهر رمضان.

ويُذكر أن جمعية النهضة العلمية والثثقافية – جزويت القاهرة قدمت خلال شهر رمضان برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، تضمن عددًا من الفعاليات المميزة، من بينها أمسية مع السيناريست الكبير د. مدحت العدل، بالإضافة إلى عرض «السيرة الهلالية» لفرقة قنديل بني هلال، إلى جانب عدد من الليالي الفنية والثقافية الأخرى.