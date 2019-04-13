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البحرين تدين هجوما إرهابيا بإقليم نانجارهار في أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : السبت 13 أبريل 2019 - 2:17 م | آخر تحديث : السبت 13 أبريل 2019 - 2:17 م

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم نانجارهار الأفغاني، والذي أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف المملكة مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وكانت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن اثنين من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلا، وجرح 8 آخرون في هجوم بسيارتين مفخختين على حي شيرزاد في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.


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