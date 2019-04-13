مالطا تعلن عن اتفاق لتوزيع عشرات المهاجرين تم إنقاذهم قبالة ساحل ليبيا بين 4 دول أوروبية

أعلنت مالطا التوصل إلى اتفاق لتوزيع 64 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا منذ عشرة أيام بين أربع دول أوروبية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن مالطا أعلنت أن المهاجرين سيتم توزيعهم بين ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورج، مشيرة إلى نقل المهاجرين إلى سفن مالطية وإحضارهم إلى الميناء.

وبالرغم من ذلك، رفضت مالطا السماح لسفينة الإنقاذ المعروفة باسم "آلان كردي" التابعة لمنظمة (سي آي) الألمانية غير الحكومية التي أنقذت المهاجرين منذ 10 أيام بالدخول إلى موانئها.

وكانت مالطا وليبيا قد رفضتا السماح لسفينة الإنقاذ "آلان كردي" الدخول إلى موانئهما، وقالتا إن أنشطة السفينة الإغاثية قبالة ساحل ليبيا تشجع المهربين.