تركيا وليبيا توقعان 5 اتفاقيات بمجالات متعددة

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أبرمت تركيا وليبيا، اليوم الإثنين، خمس اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ووقع مسؤولون من الجانبين الاتفاقيات وهي، "بروتوكول حول إنشاء محطة كهربائية في ليبيا"، و"مذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء في ليبيا"، و"مذكرة تفاهم حول بناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما تم التوقيع على "مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق في طرابلس"، و"مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام".

دكما وقع الرئيس أردوغان والدبيبة على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا.

وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا بشكل أكبر، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

كان وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.