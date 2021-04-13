الحشد الشعبي العراقي يطيح بشبكة إرهابية من 6 عناصر في نينوي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع أمنية ومدنية في محافظة نينوي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة من الحشد الشعبي أطاحت اليوم بشبكة إرهابية في نينوى كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في المدينة".

وأضافت أن ذلك جاء "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبحسب مذكرات إلقاء قبض"، مشيرة إلى أن "قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية محكمة تمكنت خلالها من اعتقال ستة من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال".

وأوضحت أنه "تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية".