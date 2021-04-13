مستشار الرئيس: تطور الموجة الثالثة لفيروس كورونا يتماشى مع الأولى والثانية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تطور الموجة الثالثة لفيروس كورونا يتماشى مع الموجتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أعداد إصابات «كوفيد - 19» بها تصاعدية.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الموجة تتسم بتصاعد الأعداد بنسب مختلفة حتى الوصول إلى الذروة أو قمة الإصابة، قائلًا إن تحديد الوصول للذروة يرتبط بثبات عدد الحالات لعدة أيام.

وناشد المواطنين الاستمرار في كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، متوجهًا برسالة لهم بمناسبة شهر رمضان: «عادات المصريين في رمضان جميلة وأسرية لكننا في ظروف استثنائية، وقد تتسبب تلك العادات في بعض المخاطر».

وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهر الكريم بمنع التجمعات الكبيرة وموائد الرحمن للإفطار والسحور؛ للحد من انتشار الفيروس، مشددًا على أهمية تجنب التجمعات قدر المستطاع.