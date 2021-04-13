فرنسا تعلق الرحلات الجوية مع البرازيل بسبب كورونا

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علقت فرنسا جميع الرحلات الجوية مع البرازيل التي أضيرت بشكل بالغ من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس هذا القرار اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية التى تمثل أحد مجلسى البرلمان الفرنسى.

وقال كاستكس: "ندرك أن الوضع يتفاقم، وقررنا تعليق جميع الرحلات الجوية بين فرنسا والبرازيل لحين اتخاذ قرار جديد".

وسجلت البرازيل أكثر من 5ر13 مليون إصابة بفيروس كورونا و355 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض، بحسب بيانات جامعة جون هوبكنز، لتصبح ثالث أكثر دول العالم تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة والهند.