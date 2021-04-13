مصطفى درويش يعلن انسحابه من مسلسل «كله بالحب»

أعلن الفنان مصطفى درويش، اليوم، انسحابه من مسلسل "كله بالحب"، وقيامه برفع قضية على شركة إنتاج المسلسل.

وكتب درويش عبر حسابة الرسمي على موقع "فيسبوك": "أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضيه علي الشركه المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الفنان أحمد السعدني، انسحابه من مسلسل "كله بالحب"، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية وأسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

جاء ذلك على إثر عرض الحلقة الأولى من المسلسل على شاشة قناة النهار، وفوجيء المشاهدين بكتابة اسم بطلة العمل زينة 3 مرات، مرة بشكل منفرد، ومرة بجوار أحمد السعدني، والثالثة بجوار اسم الفنانة صابرين، بما يخالف العقد المبرم مع الجهة المنتجة.

مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.