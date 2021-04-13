رئيس بعثة يونيتامس يؤكد الدعم الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام بالسودان

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، دعم البعثة الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق من البعثة للعمل جنبا إلى جنب مع اللجان الفنية لتقديم الدعم الفني لقيام مؤتمر نظام الحكم، وفقا للجدول الزمني المحدد له.

والتقى محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء مع رئيس بعثة "يونيتامس"، حيث تناول اللقاء سير عملية تنفيذ إتفاقية السلام وقيام مؤتمر نظام الحكم.

وأكد الاجتماع أهمية العمل المشترك ودعم جهود مؤسسات اتفاق جوبا للسلام وبناء آليات تنفيذ بروتوكولاته وفقا لمواعيدها المحددة والمتفق عليها.