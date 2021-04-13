مايا دياب تكشف حقيقة خلافها مع إيمي سمير غانم بسبب حسن الرداد

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب، إنها تحب الناس جميعًا بمختلف دياناتهم، موضحة أنها تحفظ سورة «الفاتحة» جيدًا.

وأجابت مايا، في حوار ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الثلاثاء، على سؤال المذيعة: «وديتي حسن ورا الشمس» بسبب الفيديو الذي غنت فيه للفنان «يا حسن يا خولي الجنينة يا حسن»، متسائلة: «ليه؟».

وردت المذيعة عليها، بأن الفنانة تسببت في وقوع مشكلة لحسن الرداد، قائلة إن زوجته إيمي سمير غانم غارت منها، لترد «دياب»: «إيمي ما بتغار، هتغير ليه؟ بغنيله».

وأعربت عن حبها الشديد للفنانة إيمي سمير غانم، وحسن الرداد، مضيفة: «هي عرفاني كويس، وأنا إنسانة معنديش خبث في تصرفي».

https://www.facebook.com/watch/?v=250248700173364