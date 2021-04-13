قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع الانتهاء من التحقيقات في جنوح السفينة البنمية بحلول يوم الخميس المقبل، بينما تستمر المفاوضات حتى بعد هذا التاريخ.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الاثنين، أن قناة السويس تضررت بصورة بالغة من أزمة السفينة الجانحة، معقبًا: «معندناش غلط خالص».

وذكر أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة تفاصل في المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحًا أن الشركة تفاصل في 90% من المبلغ المطلوب: «مش عاوزين يدفعوا حاجة»، على حد قوله.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الحجز رسميًا على السفينة الجانحة أمس الاثنين، نافيًا التزام القناة بدفع أية تعويضات للسفن المتضررة من الأزمة.

وأوضح أنه حال نجاح المفاوضات وتم الحصول على التعويض المطلوب، فإنه سيتم شراء معدات جديدة، رغم أن القناة تستورد معدات بالفعل دون الحاجة إلى هذا المبلغ، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.