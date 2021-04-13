كازاخستان تسجل 2016 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان 2016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 273 ألفا و825 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1197 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 235 ألفا و862 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 35 ألفاً و178 شخصا، منهم 12 ألفا و349 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و569 في حالة حرجة.