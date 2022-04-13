سفير الكويت ببيروت: عودة السفراء إلى لبنان مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية

أكد السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي، اليوم الأربعاء، أن عودة السفراء إلى لبنان مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية.

وقال القناعي، في تصريح بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم: "تشرفتُ اليوم وبعد عودتي، بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتباحثت معه في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، وأعربتُ له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق".

وبشأن استكمال المبادرة الكويتية من خلال البدء بعودة العلاقات الدبلوماسية قال السفير الكويتي إن "عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة، وعلى أن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا إلى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء".

وتمنى القناعي "إن يكون ما حدث غيمة عابرة"، مشيرا إلى أن عودة السفراء سيؤدي إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين.

وأضاف: "سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق".

من جهته، جدّد ميقاتي "تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت"، شاكراً دولة الكويت، أميراً وحكومةً، على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.

وحمل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال زيارته لبنان في يناير الماضي ضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان، ثلاث رسائل تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.

وسلم وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، خلال زيارته الكويت في 30 يناير الماضي نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

وعاد السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، إلى مركز عمله في بيروت، في الثامن من أبريل الحالي بعد غياب دام أكثر من خمسة أشهر على خلفية أزمة سياسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، قال فيها "إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وأن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف".

واستدعت المملكة العربية السعودية في 29 أكتوبر الماضي سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها، بدورها أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أعلنت فيه سحب أبوظبي لدبلوماسييها من لبنان، وقررت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت واليمن.