وزيرة الثقافة: معرض فيصل للكتاب بات عيدا سنويا لأهالي الجيزة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن معرض فيصل للكتاب بات عيدا سنويا لأهالي محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنه يجسد استمرار تنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية.

وأضافت عبدالدايم ، خلال افتتاح الدورة العاشرة من معرض فيصل للكتاب والذي يتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه حرصاً على تطوير الفعاليات تشهد هذه الدورة إقامة ركناً خاصاً بنظارات الواقع الافتراضي (V R) لعرض قصص الأطفال إضافة إلى جناح مبادرة ثقافتك كتابك والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيها.

ووجهت وزيرة الدعوة لأبناء الجيزة لزيارة المعرض واستثمار فرصة المعرفة والاطلاع المتاحة من خلال المبادرات والورش المصاحبة.

من جانبه، قال مدير عام الإيسيسكو إن القاهرة ستبقى مركزاً للتنوير إقليمياً وعالمياً، مشيداً بالحضور الجماهيري للفعاليات التي شهدها خلال الأيام الماضية والتي تعبر عن الوعي بقيمة الإبداع في المجتمع المصري وتعكس الشغف بالثقافة والفنون.

وضمن احتفالات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، تفقدت وزيرة الثقافة معرضاً للوثائق التاريخية النادرة التي تروي جانباً من سيرة المدينة العريقة أعدته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى منها قرار إنشاء مدينة البعوث الإسلامية وقرار منح الدكتور طه حسين الدكتوراة الفخرية من جامعة غرناطة وغيرها.

كما شهدت عرضا للتنورة التراثية أدته الطفلة تُقى من ذوي القدرات الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف إلى جانب فقرة فنية لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم.

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يستمر حتى 21 رمضان ويفتح أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل ويقام على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، ومؤسسة دار المعارف، سور الأزبكية (مكتبتين)، إلى جانب عدد من دور النشر الخاصة.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل ويصاحبه نشاط ثقافي وفني متنوع يضم عروضا لفرق التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، النيل للإنشاد الديني، الشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، القومية للموسيقى والآلات الشعبية، وغيرها إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية ومعرضا للفنون التشكيلية وبرنامجا خاصا بالطفل يشمل ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس.