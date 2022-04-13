وزير العدل البريطاني يستقيل على خلفية خرق جونسون لقيود كورونا

لاقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول استقالة لوزير بالحكومة منذ أن تم فرض غرامة عليه إلى جانب وزير الخزانة ريشي سوناك وعشرات المسؤولين بسبب خرق قوانين جائحة كورونا.

وأشار وزير العدل ديفيد ولفسون، وهو عضو بمجلس اللوردات، إلى أن سبب استقالته هو "كسر القواعد المتكرر" و "انتهاكات القانون الجنائي" في مقر الحكومة البريطانية (داونينج ستريت)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ولفسون في خطاب إلى جونسون تم نشره اليوم: "إن مدى هذه الانتهاكات وسياقها وطبيعتها يعني أن مرور هذا السلوك بحصانة دستورية لن يكون متوافقا مع حكم القانون".