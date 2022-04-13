ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما خلال مارس الماضي

أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار الوقود والأغذية ترتفع بسرعة ما أدى لارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما خلال شهر مارس الماضي، وذلك حتى قبل ارتفاع فواتير الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "ايه بي ميديا" عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 7% خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بـ 2ر6% في فبراير الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ مارس 1992، عندما بلغت نسبة التضخم 1ر7%.

وجاءت زيادة معدل التضخم أعلى من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 7ر6%، ويرجع ذلك إلى أسعار الوقود والأغذية.

ولكن الزيادة لم تأخذ في الحسبان متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء التي تقدر بـ 54%، التي تم تطبيقها على نحو 22 مليون شخص منذ أسبوعين.

ولن يظهر تأثير فواتير الطاقة على أرقام التضخم حتى العام المقبل، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات شهر أبريل الجاري ارتفاعا أخر في معدل التضخم.

وقد توقع بنك انجلترا إمكانية ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 8% في أبريل الجاري.



