نشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مقطع فيديو يرصد استقبال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية التركية.

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وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، نشر المتحدث الرسمي صورًا تعكس جانبًا من الاجتماع الثنائي المغلق الذي عقد بين الجانبين، بمقر الخارجية التركية.

وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة، بناء على الدعوة الموجهة له من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استكمالًا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.