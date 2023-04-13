جامعة سوهاج تواصل تنفيذ برنامج الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ برنامج الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية بالمحافظة، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومكتب التربية العسكرية بالجامعة.

وصرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، بأن استمرار تنظيم زيارات الطلاب للمشروعات والإنجازات الضخمة التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة اطلاع أبناء الشعب المصري على ما حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة من طفرات هائلة ونجاحات غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الزيارات الميدانية للمشروعات القومية بالمحافظة، يتم تنفيذها تفعيلاََ للمبادرة الرئاسية (شوف بنفسك)، والتي أطلقتها القوات المسلحة لتوعية شباب الجامعات بالجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى دمجهم ومشاركتهم فى رسم الخطوط العريضة؛ لإحداث النهضة وتقدم الوطن.

ومن جهته قال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن تلك الزيارات لها دور فعال في تطوير الوعي الوطني، وتعريفهم بما تقوم به مؤسسات الدولة من أجل النهوض بالمجتمع، ورؤية التطور الكبير الذي تشهده مصر على أرض الواقع في مختلف مجالات التنمية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومكتب التربية العسكرية بالجامعة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ الزيارات الطلابية الميدانية لتفقد المشروعات القومية بالمحافظة.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أنه تم الاتفاق على تنظيم 3 زيارات خلال شهر أبريل الجاري.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ زيارة إلى مشروع إسكان الشونة (500 ألف وحدة سكنية)، بمشاركة 55 طالبا وطالبة، واليوم تم تنظيم زيارة للمنطقة الصناعية غرب جرجا بمشاركة 70 طالبا وطالبة، لافتًا إلى أن الزيارة الثالثة ستكون يوم الأربعاء القادم الموافق 19 أبريل لتفقد مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بالشونة.