قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه منذ الحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الحوار الوطني العام الماضي، وتم السعي لاستثمار حالة النقاش مع جميع القوى السياسية، متابعًا: «نحن في هذا البرنامج، ندرك أن المصلحة الوطنية هي الهدف، وهموم الوطن هي الشاغل، ومصر هي منتهى كل أمل وغاية كل حلم».

وتابع في بداية حلقة برنامج «كلام في السياسة» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه بعد أشهر من الاستعدادات، وأخبار متتالية عن قوائم من المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي، ومتابعة الكثير من المناقشات بين القوى السياسية التي كانت بحاجة بالفعل إلى الجلوس معا.

واستكمل: «بعد البطء المبرر أصبحنا أمام أول مقترح تشريعي للحوار الوطني ومجلس أمنائه، وهو الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المقررة 2024».

وأضاف: في حلقة اليوم نناقش أهم الاستعدادت لبدء جلسات الحوار الوطني، وتفاصيل مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، بعد استجابة رئيس الجمهورية لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني.

واستضافت الحلقة كلا من المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، وعبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب.