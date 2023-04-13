محافظ أسوان يهدي شنط ملابس العيد للأطفال الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية



زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، دور الرعاية الاجتماعية، وهنأ الأطفال والنشء من البنين والبنات المقيمين فيها، في إطار إدخال البهجة والفرحة والسرور على الأطفال الأيتام بدور رعاية البنين والبنات والسيدات القبطيات وماري جرجس؛ بمناسبة أعياد القيامة المجيد والفطر المبارك.

وأعطاهم محافظ أسوان، شنطا من الملابس الجاهزة والأحذية، وذلك بعد إتاحة الفرصة للأطفال والنشء بشراء احتياجاتهم بأنفسهم؛ طبقا لأذواقهم ومقاساتهم من أحد المحال الشهيرة.

ورافق المحافظ، في زيارته الميدانية رؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية الاجتماعية، ومحمد يوسف مدير عام التضامن الاجتماعي، والدكتور عز الصادق المستشار المجتمعي.

وأكد المحافظ، حرصه للتواجد مع أبنائه بدور رعاية البنين في جميع المناسبات سواء خلال شهر رمضان المعظم، أو في الأعياد المختلفة؛ للاطمئنان على توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لهم.

وأشار إلى أن المحافظة من خلال مبادرة "الناس لبعضهم"، حريصة على مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية؛ للقيام بالدور البناء والإنساني تجاه الفئات والشرائح المختلفة، وجرى تقديم دعم من قبل لتلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين في دور الرعاية الاجتماعية بشكل عام.