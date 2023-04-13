الرئيس الصيني: تحديث الصين يختلف تماما عن الغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن تحديث الصين يستند إلى حقائق البلاد وظروفها، وإنه له أهداف وخطط وإستراتيجيات واضحة.

أدلى شي بهذه التصريحات في مركز أبحاث تابع لشركة مجموعة قوانجتشو المحدودة للسيارات خلال تفقده لمقاطعة قوانجدونج بجنوب البلاد أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" اليوم الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شي قوله إن الصين لا تتبع مسار التحديث الغربي، مثل الاستقطاب ونهب الدول الأخرى.

كما زار جين بينج مصنع جوانزو لإنتاج شاشات شركة ال جي للوقوف على كيفية دفع المدينة لانفتاح عالى المستوى.