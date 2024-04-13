 القضاء الفرنسي يرد طللب منظمة العفو الدولية بخصوص تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل - بوابة الشروق
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القضاء الفرنسي يرد طللب منظمة العفو الدولية بخصوص تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل

عمان - بترا
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 5:57 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 5:57 م

رفض القضاء الإداري الفرنسي، اليوم السبت، طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب الحرب على غزة.

ووفقا لـ(فرانس برس)، أعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، معتبرا أن هذه القضية "ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية"، مؤيدا حجة الحكومة بهذا الخصوص.

وقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل ل"تعهداتها الدولية".

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