 شرطة دمشق: انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي المزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شرطة دمشق: انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي المزة

د ب أ
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 10:54 ص

هز انفجار حي المزة غرب دمشق صباح اليوم السبت.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى واقتصرت الأضرار على الماديات".

وذكر سكان يعيشون في حي المزة أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب جامع الهدى في منطقة مزة الجبل وأن الانفجار وقع عند كشك لبيع الدخان والمشروبات الباردة والساخنة".

وأضاف السكان أن "الأجهزة الأمنية السورية فرضت طوقاً على المنطقة ووصلت سيارة إسعاف إلى المكان وقد تضرر عدد من السيارات الموجودة في المكان".

وشهد حي المزة وهو أحد أحياء دمشق الغربية العديد من الانفجارات التي راح ضحيتها قتلى وجرحى.

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