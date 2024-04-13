اليابان وروسيا تؤكدان عزمهما مواصلة الحوار



التقى السفير الياباني لدى روسيا أكيرا موتو ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في موسكو، حيث ناقشا العلاقة بين البلدين، حسبما أعلنت الحكومتان.

وبينما أصر رودينكو على أن الحكومة اليابانية مسئولة عن تدهور العلاقات الثنائية حيث فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، قال موتو إن المشاكل سيتم حلها مبكرا إذا أوقفت روسيا العدوان وسحبت جميع قواتها من أوكرانيا، بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى منذ أواخر العام الماضي، بعد وقت قصير من تولي موتو منصبه، التي يتم الإعلان فيها عن لقاء بين المسئولين الروس واليابانيين. وهذا ينطوى على أن اليابان وروسيا تؤكدان عزمهما على مواصلة الحوار.

وانتقد رودينكو، خلال اللقاء أمس الجمعة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن لتأكيدهما خطة بلديهما لتعزيز التعاون الأمني بينهما في اجتماع عقد في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، ووصف هذه الخطوة بأنها توجه خطير.

وأضاف أن التحالف الياباني الأمريكي يشكل تهديدا لأمن واستقرار شمال شرق آسيا.