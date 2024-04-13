سون وفيرنر يقودان هجوم توتنهام أمام نيوكاسيل

أعلن الاسترالي، أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته ضد نيوكاسيل يونايتد، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت اختيارات بوستيكوجلو على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

خط الوسط: بيسوما - رودريجو بينتانكور- ماديسون.

خط الهجوم: سون – برينان جونسون- تيمو فيرنر.

ويتواجد توتنهام في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر، وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الخامس والذي خاض مباراة إضافية.