ردّ المخرج خالد الحلفاوي، مخرج مسلسل كامل العدد، عما إذا كان هناك جزء ثالث من العمل الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «صاحبة السعادة» التي تُقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر «dmc»، وعُرضت مساء الجمعة، إنه لا يمكن الحديث عن وجود جزء ثالث من المسلسل قبل الحديث عما سيتم حكيه في هذا الجزء.

وأكّد أنهم اتبعوا هذا الأمر خلال الموسم الثاني من المسلسل، موضحًا أن هناك من يقرر طرح جزء ثان من مسلسل ما لمجرد نجاح الجزء الأول من دون وجود شيء لعرضه في جزء ثانٍ.

وأوضح أنّه ليس من الضروري أن يكون الجزء الثاني من المسلسل أضعف من الجزء الأول، لكنّه أمر ليس ضروريًّا بأي حال من الأحوال.

وأكّد أنه عند تقديم جزء ثان من المسلسل، لم يكن قد تقرر مسبقًا تقديم هذا الجزء ، لكنّ القرار تم تحديده بعد وضوح شيء يمكن تقديمه.



