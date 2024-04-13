مستوطنون يستنفرون قرب قرى وبلدات فلسطينية عقب العثور على جثة المستوطن المفقود

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استنفر مستوطنون قرب قرى وبلدات فلسطينية عقب العثور على جثة الفتى المستوطن الذي كانوا مفقودا شرق رام الله، وفق نبأ عاجل لقناة الجزيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على المستوطن المفقود مقتولا في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر جيش الاحتلال في بيان، مقتل المستوطن بأنه «هجوم إرهابي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما حدث للمستوطن بأنها «جريمة شنيعة».

وفُقد أثر بنيامين أشمير البالغ من العمر 14 عاما بعد خروجه من المستوطنة العشوائية التي يعيش فيها لرعي أغنامه بالقرب من قرية فلسطينية في منطقة رام الله.