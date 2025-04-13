17 عرضا و11 مكرما فى الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى عن اختيار 10 شخصيات من الرموز المسرحية والفنية لتكريمهم خلال الدورة التاسعة من المهرجان، والتى تقام بمحافظة قنا فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، والتي تحتفل بالمسرح الفلسطينى.

الدورة الجديدة من المهرجان تحمل اسم الدكتورة عايدة علام، وتقام برعاية وزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة قنا، ودعم مؤسسات مصر الخير، وإيزيس للاستشارات الهندسية، ومدينة دريمز، ودار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، وجمعيتي تنمية البيئة والمجتمع بدندرة وأنا المصرى بقنا.

قال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن قائمة المكرمين تضم الفنانين أحمد الشافعي، وعزت زين، ومحمد نجاتي، والفنان يوسف إسماعيل، والدكتور سيد علي "مصر"، وليد سعد الدين وخليل العلي "فلسطين"، وقاسم إسطنبولي "لبنان"، وطالب البلوشي "سلطنة عمان"، والمخرج منتظر الطويل "العراق"، والمخرج محمد الشوالي رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان.

وأضاف بكرى أنه وقع الاختيار على 17 عرضا مسرحيا فى القائمة النهائية، ومنها 9 عروض فى المسابقة الرسمية ، ميراث الدم، والواغش، وشريط كاسيت "مصر"، واحبك يا ماريا "كولمبيا"، وقوم يابا "لبنان"، ورحيل "الأردن"، وعجيج فاطمة "البحرين"، وفى شارع الحرب "تونس"، وانقطع الخط "المغرب".

وفى مسابقة الشارع؛ عروض فوبيا "العراق"، وعلى حافة الانهيار "سلطنة عمان"، وطف وطوفان "العراق".

وفى برنامج مسرح الطفل، عرض علامة تعجب "إيطاليا"، وعلى هامش المسابقة يتم تقديم عروض لاجىء فى لاهاي "فلسطين"، والاحتفال بالحياة "إسبانيا / البرتغال"، والنمرود "المغرب"، ويقدم برنامج الحكى عرض حكايات من بلادى من "فلسطين".

وعلى صعيد آخر، قررت إدارة المهرجان تقديم عرض حكى يوميا فى بداية العروض بعنوان "حكاوى فلسطينية"، وذلك في إطار الاحتفال بالمسرح الفلسطينى هذا العام.

وذكر مدير المهرجان، أن لجنة المشاهدة تكونت من الدكتورة نبيلة حسن، والكاتب محمد بهجت، والدكتور محمد زعيمة من "مصر"، والمخرج مهند العميدى من "العراق"، والمخرج نوار الضويوى من "تونس"، فيما تشكلت لجنة التحكيم من الفنان العالمى طالب البلوشى من "سلطنة عمان"، والفنان القدير يوسف إسماعيل من "مصر"، والفنان وليد سعد من "فلسطين".