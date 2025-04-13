استقبال رسمي للرئيس السيسي في الدوحة مع بدء جولته الخليجية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر، وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي.

كما كان في استقبال الرئيس السيسي، والوفد المرافق، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية، وسعادة السيد طارق بن علي الأنصاري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد عمرو الشربيني السفير المصري لدى الدولة.