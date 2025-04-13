وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز جهود التعاون التي تمت بين مصر وقطر في مجال الصحة:-

في 27/1/2025 التقى د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع د. منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة القطري، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وقطر في القطاع الصحي، وذلك على هامش مؤتمر معرض الصحة العربي الذي يُعقد في الإمارات. "Arab Health Expo"

في بداية الاجتماع، هنأ عبدالغفار نظيره القطري على توليه المنصب، مشيدًا بالعلاقات الثنائية العميقة، تم استعراض التجربة المصرية الناجحة في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم اقتراح استقبال وفد قطري للاطلاع عليها، كما تم مناقشة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في السياحة العلاجية.

وتناول الاجتماع أيضًا تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات، مستفيدين من تجربة "مؤسسة حمد الطبية" في قطر التي تدير 12 مستشفى.



في 29/4/2024 عقد د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع د. حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، لبحث التعاون في العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر "أهداف قطر 2024".



بحث الوزير مع نظيرته القطرية، أهم المستجدات والموقف التنفيذي بشأن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة، دعم القطاع الصحي في غزة، والجهود المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.

وتضمن الاجتماع تضمن مناقشة فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية، إلى جانب التعاون في مختلف المجالات الطبية الوقائية والعلاجية والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى بحث الشراكة في البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وأفراد هيئة التمريض في مجالات "تمريض العناية المركزة، وخدمات التمريض، وتمريض الطوارئ، والعناية المركزة، وحديثي الولادة، وتمريض صحة الأسرة".



بحثا الوزيران تبادل الخبرات بين الدولتين في مجال ميكنة ورقمنة "digitalization" الخدمات الصحية، علاوة على بحث التعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة بالبلدين، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في مجال القضاء على قوائم الانتظار، لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

كما تضمن الاجتماع بحث تبادل الخبرات في مجال الترصد الوبائي، ومكافحة ناقلات الأمراض، والأمراض المتوطنة بالبلدين ومكافحة فيروس كورونا ومتحوراته، وأي تهديدات صحية آخرى.



- في 20/11/2023 استقبل د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر، بحضور سفير قطر بمصر السفير طارق علي الأنصاري.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين البلدين في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، خاصة الجرحى والمصابين، لتخفيف المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة الأحداث القاسية التي يمر بها القطاع، حيث استعرض د. خالد عبدالغفار، الجهود المصرية المبذولة ومحاور خطة العمل فيما يخص الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث.



ناقش الجانبان الاحتياجات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين سواء داخل المستشفيات بالأراضي الفلسطينية أو من خلال دعم الجهود في استقبال وعلاج الحالات بالمستشفيات المصرية.



ضم الوفد القطري السفير خالد الحردان ممثل لجنة إعمار غزة، وأحمد يوسف المالكي مدير مكتب وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وشاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي، وسالم جابر الحرمي سكرتير تاني مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، ومريم أحمد المهندي سكرتير ثالث مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، ونون نديم خبير إدارة وتنسيق الفعاليات بوزارة التعاون الدولي بقطر.



- في 18/3/2023 قام د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بزيارة لقطر، للمشاركة في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية بالدوحة بدعوة كريمة من د.حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية، التقى د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، د. حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية، على هامش افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، بالدوحة.

وتضمن اللقاء تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في التغطية الصحية الشاملة والمبادرات الصحية، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن، وتبادل الوزيران الخبرات في مجال التطبيب "عن بعد" Telemedicin