الحوثيون: قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصاروخين باليستيين

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قالت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، إنها نفذت عملية عسكرية "نوعية" بصاروخين باليستيين ضد أهداف "حيوية" في إسرائيل.

وأوضح يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين "القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأشار إلى أن صاروخ فلسطين2 استهدف قاعدة "سودت ميخا" لإطلاق صواريخ "اريحا" وبطاريات صواريخ حيتس في منطقة شرق اسدود.

واستهدف الصاروخ الثاني نوع "ذو الفقار"، "مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، فيما نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة"، وفقاً لسريع.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، إن "على العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي أن يدركا أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يتراجع عن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج".

وأضاف "هذا الدعم والإسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

في سياق متصل، أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، بأن الطيران الأمريكي استهدف بثلاث غارات مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الحوثيون مقتل 117 شخصا وإصابة 221 آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف الأمريكي على اليمن منذ 16 مارس الماضي.

واستأنفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ منتصف الشهر الماضي، بعد أن أعلن الأخيرون استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة لغزة"، حد وصفهم.