الجيش الإسرائيلي: قتلنا 100 من مقاتلي حزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قتل أكثر من 100 من مقاتلي حزب الله بعد محاصرة معقل للجماعة المدعومة من إيران في جنوب لبنان.

وأضاف، أن حصار بلدة بنت جبيل انتهى الأسبوع الماضي. وحينئذ شن غارات جوية وقال إن الجنود شاركوا أيضا في القتال القريب في البلدة.

وتقع البلدة على بعد كيلومترات قليلة من حدود إسرائيل. وكان هناك قتال كثيف وسقط الكثير من الضحايا بين صفوف حزب الله، بحسب المصادر.

ويُعتقد أن العشرات من مقاتلي حزب الله محاصرون في بيت جبيل فيما تقول مصادر أمنية لبنانية أن العدد يبلغ نحو 40 شخصا.

ولم تشن إسرائيل هجمات على العاصمة اللبنانية بيروت منذ الخميس الماضي. وبعد موجة واسعة النطاق من الضربات الإسرائيلية وسقوط المئات من القتلى، تردد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الهجمات.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في شمال إسرائيل صباح اليوم الاثنين، جراء الهجمات التي شنها حزب الله بالمسيرات والصواريخ. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا أو أضرار.