أعلن مطار هيثرو اللندني عن زيادة 10 % في نقل الركاب الشهر الماضي نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال المطار الواقع في غرب لندن، إنه "استوعب بشكل مؤقت الطلب من أماكن أخرى"، حيث أدى الصراع إلى غلق المجال الجوي على نطاق واسع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وعادة ما يستخدم حوالي نصف مليون راكب يوميا المطارات في الدوحة ودبي أو أبوظبي وهي مراكز حيوية للسفر بين أوروبا وقارتي أسيا وأستراليا.

وأوضح هيثرو، أن ما إجماليه 6.6 مليون راكب سافروا عبر صالاته الأربعة الشهر الماضي.

وكانت هذه زيادة نسبتها 6.9% عن نفس الشهر من العام الماضي وتمثل أكثر مارس ازدحاما بالحركة في تاريخه.

ولكن المطار لفت إلى أن "التوقعات للأشهر القليلة المقبلة غير واضحة، نظرا للصراع الجاري".

وقال هيثرو، إن تأثير الحرب على إمدادات الوقود "لم تؤثر على عمليات المطار"، مضيفا أنه سوف "يراقب الوضع ويتواصل مع الحكومة وشركات الطيران لحماية رحلات الركاب".