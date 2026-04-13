رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في هرمز لها أهمية قصوى

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لها أهمية قصوى.
وجاءت تصريحاتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض السيطرة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بعد انهيار المفاوضات.
وقالت فون دير لاين: "استمرار إغلاق مضيق هرمز يتسبب في ضرر بالغ. واستعادة حرية الملاحة فيه تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط مع استمرار قصف لبنان.
كما أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق فيما بينها بشأن أسعار الطاقة في ظل ارتفاع فواتير الوقود الأحفوري بمقدار 22 مليار يورو (25.70 مليار دولار) منذ اندلاع حرب إيران.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستنظم قريبا، بالتعاون مع بريطانيا، مؤتمرا يركز على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا أن أي مهمة بحرية من هذا القبيل ستتم على أساس دفاعي فقط.
وذكر ماكرون على منصة "إكس": "فيما يتعلق بمضيق هرمز، سننظم في الأيام المقبلة مؤتمرا مع بريطانيا والدول الراغبة في الانضمام إلينا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق".