رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في هرمز لها أهمية قصوى

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ‌لاين، اليوم الاثنين، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لها أهمية قصوى.

وجاءت ⁠تصريحاتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض السيطرة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بعد ‌انهيار ⁠المفاوضات.

وقالت فون دير لاين: "استمرار إغلاق مضيق هرمز يتسبب في ضرر بالغ. ⁠واستعادة حرية الملاحة فيه تعد ذات أهمية قصوى ⁠بالنسبة لنا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار ⁠في الشرق الأوسط مع استمرار قصف لبنان.

كما أضافت رئيسة المفوضية ‌الأوروبية أن ⁠الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق فيما بينها بشأن أسعار ‌الطاقة ⁠في ظل ارتفاع فواتير الوقود الأحفوري بمقدار ⁠22 مليار يورو (25.70 مليار دولار) ⁠منذ اندلاع حرب ⁠إيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ‌باريس ستنظم قريبا، بالتعاون مع بريطانيا، مؤتمرا يركز على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ⁠مضيفا أن أي مهمة بحرية من هذا القبيل ستتم على أساس دفاعي فقط.

وذكر ماكرون على منصة "إكس": "فيما يتعلق بمضيق هرمز، سننظم في الأيام المقبلة مؤتمرا ‌مع ⁠بريطانيا والدول الراغبة في الانضمام إلينا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى ⁠استعادة حرية الملاحة في المضيق".



