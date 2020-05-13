الحكومة اليمنية تهدد باتخاذ إجراءات رادعة ضد الانتقالي الجنوبي

هددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، في حال عدم تخليه على إعلانه الإدارة الذاتية للجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية(سبأ)، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، استعرض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، مستجدات الأوضاع بالبلاد في ضوء التطورات الأخيرة، والمواقف الأممية والدولية الداعمة للحكومة الشرعية، والجهود المبذولة لإحلال السلام من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

وقال عبدالملك إن" إعلان المجلس الانتقالي ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، خطوة انقلابية تقوض اتفاق الرياض وجهود المملكة العربية السعودية لتنفيذه".

وحذر من الكارثة التي تواجهها مدينة عدن جراء انتشار وباء كورونا والحميات الأخرى مع خطورة تعطيل عمل مؤسسات الدولة ونهب الموارد العامة، وتحويلها لحسابات خاصة.

وعلى صعيد آخر، عقدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، مباحثات مع 13 سفيرا أوروبيا لدى اليمن تناولت سبل حل الأزمة في البلاد.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، إن رئيس الوفد المفاوض في الجماعة محمد عبدالسلام، عقد لقاءً موسعا مع سفراء فرنسا والبرتغال وهولندا والنمسا وفنلندا ومالطا والتشيك وسلوفينيا والسويد وبلجيكا وإيرلندا والدنمارك والمجر.

ونقلت القناة عن عبدالسلام قوله إنه تم خلال اللقاء مع السفراء مناقشة الجهود المتعلقة بالوضع الإنساني والسياسي وسبل تحريك عملية السلام في اليمن.