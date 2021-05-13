جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 7 آلاف من عناصر قوات الاحتياط

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء سبعة آلاف من عناصر قوات الاحتياط، وإلغاء إجازات الجنود حتى إشعار آخر، على خلفية التصعيد المتواصل حول قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.