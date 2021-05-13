سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء 72ر6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ123 ألفا و208 جرعات في اليوم.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 5 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 6ر1 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و664.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و11 أسابيع.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.