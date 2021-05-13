محافظ جنوب سيناء يهنئ مشايخ القبائل البدوية بعيد الفطر

زار خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مدينة دهب، والتقى خلالها بعواقل ومشايخ القبائل البدوية بالمدينة، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاستماع لمطالبهم.

وقدم المحافظ خلال اللقاء، التهنئة بعيد الفطر، مؤكدًا أن عام 2021 هو عام تطوير مدينة دهب، لكونها من أهم مدن خليج العقبة السياحية، التي تجذب آلاف السائحين من السياحة الداخلية إليها كل عام، على الرغم من ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، لما تتمتع به المدينة من مناخ معتدل نقي، ومناطق سياحية خلابة.

وأوضح المحافظ أنه سيجري إنشاء صالة رياضية متنوعة، وأعمال تجميل وتشجير بالمدينة، إضافة إلى إنشاء بعض المشروعات الخدمية الكبرى.

وأعرب مشايخ بدو مدينة دهب عن سعادتهم لزيارة المحافظ، وقال الشيخ سليمان عطيوي أحد مشايخ البدو، إن محافظ جنوب سيناء، يحرص كل عام على زيارة المدينة والالتقاء بمشايخ القبائل، والاستماع لمطالبهم والسعي لتنفيذها.