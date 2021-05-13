باكستان: اتصالات دولية وإقليمية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الباكستان عمران خان، تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكد «أبو مازن»، ضرورة وقف العدوان الإجرامي الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وكل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء الشعب والمقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أرض وبيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح.

وقدم الرئيس الشكر لدولة رئيس وزراء الباكستان على مواقفه المشرفة، وقدم الشكر لباكستان والشعب الباكستاني على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تبذل جهوداً واتصالات إقليمية ودولية والأمم المتحدة من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأن باكستان ستبقى دائما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.