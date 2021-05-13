صاروخ يصيب مبنى بالرملة في تل أبيب

سقط صاروخ فلسطيني بشكل مباشر على مبنى في مدينة الرملة الإسرائيلية، بينما عاودت صفارات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب الإسرائيلية ومناطق أخرى، لدى انطلاق دفعة جديدة من الصواريخ البعيدة من غزة التي ارتفع فيها عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100.

وانطلقت رشقات صاروخية بعيدة المدى باتجاه تل أبيب ومنطقة موديعين غربي القدس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الصواريخ انطلقت من غلاف غزة جنوبا وحتى مطار بن جوريون وتل أبيب شمالا.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن صاروخا سقط بشكل مباشر على مبنى في مدينة الرملة.