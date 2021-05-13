التعاون الإسلامي: اجتماع طارئ لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الأحد

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، عقد اجتماع وزاري طارئ للجنة التنفيذية "مفتوح العضوية" يوم الأحد، المقبل على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء؛ لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية، وسيعقد افتراضيا وعن بعد وذلك في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس الشريف وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.