روسيا تعلق رحلاتها إلى تل أبيب بسبب التصعيد في إسرائيل

علقت الخطوط الجوية الروسية والنمساوية والبريطانية وشركة «لوفتهانزا» الألمانية رحلاتها إلى تل أبيب، وذلك حسبما أفاده موقع «سبوتنيك»، في خبر عاجل له، مساء الخميس.

وقالت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا إنها ستعلق كل الرحلات إلى تل أبيب حتى يوم الجمعة الموافق 14 مايو؛ بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل، متوقعة استئناف الرحلات معها يوم السبت المقبل.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الخميس: «لوفتهانزا تتابع الوضع الراهن في إسرائيل وتواصل عن كثب الاتصال مع السلطات وأجهزة الأمن، وموظفينا على الأرض».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.