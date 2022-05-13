بوتين يقدم تعازيه بوفاة خليفة بن زايد: بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات الودية



أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، مساء البوم الجمعة، وجه بوتين تعازيه لأقارب الشيخ خليفة بن زايد، وعموم شعب الإمارات العربية المتحدة، مع إشارته إلى أن الفقيد قد بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات الودية.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأعلنت الدولة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

ومن جانبه نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلا: «أنعي بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم».