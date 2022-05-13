الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيب واتهامه بالتحرش داخل مستشفى بالقطامية

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الجمعة، طالب جامعي لاعتدائه على طبيب داخل أحد المستشفيات بمنطقة القطامية.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة القطامية، بوجود مشاجرة داخل إحدى المستشفيات، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول طبيب امتياز بالمستشفى المُشار إليها، وطرف ثانى طالب جامعى، حيث إنه أثناء تواجد الطرف الثانى بمنطقة التجمع الأول لاحظ تواجد طفلة سن 13 سنة مصابة بجرح بالقدم إثر اصطدام سيارة مجهولة بها بمنطقة المجاورات.

وتواصل الشاب مع والدة الطفلة التى حضرت فى حينه، فاصطحابهما للمستشفى المشار إليها بسيارته الخاصة لإسعافها ونظراً لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبل الأم للإسراع فى علاج ابنتها إلا إنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية مما دفع الطالب الجامعى إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى وتبادل الإعتداء بينهما وإصابة كلاً منهما.

واتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها ورفض المستشفى علاج ابنتها أو إعطائها والطالب الجامعى تقارير طبية تفيد بإصابتهما إثر المُشادة المُشار إليها.

ونقلت والدة الطفلة إلى مستشفى أخرى لعلاجها وحصلت والطالب الجامعى على التقارير الطبية تفيد إصابتهما من ذات المستشفى التى تم نقل الطفلة إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حجز الأطراف على ذمة العرض.