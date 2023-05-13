جوني ديب يوقع اتفاقا قياسيا بقيمة 20 مليون دولار لترويج عطور

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وقع نجم السينما الأمريكي جوني ديب، أكبر اتفاق على الإطلاق للترويج لعطور الرجال بقيمة 20 مليون دولار مع مجموعة ديور.

ونقلت مجلة "فاريتي" عن مصدر تأكيده أن ديب، نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، وقع اتفاقا لمدة ثلاثة أعوام بقيمة ضخمة تقدر بـ 20 مليون دولار مع عطور ديور.

وقالت المجلة إن العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة "ديور" لم ترد على طلب للتعليق، كما امتنع ممثلو ديب عن التعليق.

وكان الممثل الشهير هو وجه عطر "سوفاج" الذي تنتجه ديور منذ إطلاقه في عام 2015.

وأشاد بيرنار أرتو، الرئيس التنفيذي لشركة "ال في ام اتش" المالكة لديور بديب واعتبر أن "صورة جوني ديب" واحدة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أن يحقق "سوفاج" "نجاحا كبيرا".