مستشار وزير الزراعة: إضافة 2 مليون فدان للرقعة إنجاز ضخم

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة وضعت بعد عام 2014 استراتيجية كاملة لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدولة تنتهي من زراعة 50% من تلك المساحة بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية «إنجاز ضخم للغاية لم يحدث على مدار الـ50 عامًا الماضية»، منوهًا أن «المياه تمثل التحدي الأكبر والأعظم في تطبيق تلك المخططات».

وذكر أن مصر كان بإمكانها زراعة ما يزيد عن 200 مليون فدان لو لم تواجه تحديات مائية، مؤكدًا في الوقت نفسه، الحرص على استصلاح المزيد من الأراضي.

ونوه أن «عملية استصلاح الصحراء تكلف الدولة مئات المليارات»، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكمل: «الوزارة تحرص على امتلاك كل المقومات من تكنولوجيا وتحول رقمي ونظم ري حديثة واستصلاح الأراضي وبيانات؛ لاستصلاح المزيد من الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديدة.

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.