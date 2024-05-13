 الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى في جنوب لبنان

بيروت - قنا
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 7:17 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 7:17 م

واصل الكيان الإسرائيلي هجومه الجوي على قرى وبلدات جنوبي لبنان، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على بلدة /شيحين/ جنوبي البلاد، كما استهدف الطيران الحربي بلدة عيتا الشعب.

وكان الكيان الإسرائيلي، قد شن الليلة الماضية غارة جوية استهدفت أطراف بلدة الهبارية.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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