غياب محمد هاشم عن المصري في مباراة سيراميكا بالدوري

تأكد غياب محمد هاشم مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام فاركو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته القادمة ببطولة الدوري الممتاز، بعد مباراته اليوم بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي جمعته بفريق فاركو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلتقي فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.