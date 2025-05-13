كيم كارداشيان تصل إلى محكمة في باريس للإدلاء بشهادتها ومواجهة المتهمين بسرقة مجوهراتها عام 2016

وصلت كيم كارداشيان إلى محكمة في باريس، اليوم الثلاثاء؛ للإدلاء بشهادتها بشأن الاعتداء الذي تعرضت له في 2016 وسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ومواجهة المشتبه بهم للمرة الأولى منذ تعرضها للسرقة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها المهاجمين المزعومين منذ تلك الليلة، عندما توسلت لهم للنجاة بحياتها حيث قيدها رجال ملثمون برباطات عنق وسرقوا مجوهرات قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار من المجوهرات.

من المتوقع أن يكون ظهور كارداشيان هو المحور المثير للمشاعر بالنسبة للمحاكمة التي شدت انتباه فرنسا بأسرها، حيث يطلق على المشتبه بهم - ومعظمهم في الستينيات والسبعينيات من العمر - لقب "عصابة الأجداد".

وتقول السلطات، إن المجموعة تعقبتها عبر منشوراتها على تطبيق انستجرام، واعترف اثنان من المتهمين بوجودهما في مكان الحادث.

وقال محاموها، إنها مستعدة لمواجهة من هاجموها بكرامة.