ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة رسمية خارجية له.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ومن المقرر أن يشهد ترامب خلال الزيارة انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، ثم يتجه إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات يوم الخميس. وسيكون برفقته نخبة من قادة الأعمال الأمريكيين الأقوياء، منهم الرئيس التنفيذي لتسلا ومستشاره إيلون ماسك.

وقال ترامب أيضا إنه قد يسافر يوم الخميس، إلى تركيا للمشاركة في محادثات محتملة قد تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجها لوجه.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية لترامب منذ توليه منصبه بعد زيارته روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

وتأتي الزيارة في ظل توتر جيوسياسي، فبالإضافة إلى الضغط من أجل تسوية الحرب في أوكرانيا، تسعى إدارة ترامب لإيجاد آلية جديدة بشأن غزة التي دمرتها الحرب، وتحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الموافقة على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار هناك.